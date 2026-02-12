"تلقيح جتت".. أسامة كمال يعلق على انضمام إسرائيل لمبادرة السلام بغزة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، خلال زيارته إلى واشنطن، موافقة إسرائيل على الانضمام إلى مبادرة مجلس السلام بشأن غزة، مشيرًا إلى أن تعليقه على هذا الإعلان اقتصر على وصفه بأنه "رزالة وتلقيح جتت".

وأوضح "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن هذه الخطوة لا تعكس - من وجهة نظره - رغبة حقيقية في تحقيق السلام، بل تمثل مناورة ذات أبعاد سياسية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاءً مع نتنياهو للمرة السابعة دون التوصل إلى اتفاق حول الملف الإيراني، لافتًا إلى أن ترامب يميل إلى مواصلة التفاوض مع طهران، وهو ما اعتبره «عين العقل»، في مقابل تمسك نتنياهو بمواصلة الحرب، وهو ما وصفه بـ"عين الجنون".

وأشار إلى أن نتنياهو حاول الضغط على ترامب لعدة ساعات، إلا أن الموقف الأمريكي انتهى بالرفض.

كما أوضح أن تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن اللقاء استهدف بحث سيناريوهات مشتركة في حال تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية - بحسب رؤيته - تسعى إلى إفشال تلك المفاوضات.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي لإسرائيل يتمثل في توجيه ضربة لإيران، وأنها ستعمل على تقديم طهران بصورة سلبية وتحميلها مسؤولية أي تصعيد محتمل.

وأضاف أن قناة 12 الإسرائيلية نقلت عن جهات سياسية وأمنية عدم توقعها التوصل لاتفاق قريب بين واشنطن وطهران، وأن نتنياهو نفسه أبدى تشككه في إمكانية حدوث ذلك قبل مغادرته واشنطن.

واختتم "كمال"، تصريحاته بتأكيد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراعات للبقاء في السلطة وتفادي المساءلة القانونية، معتبرًا أن حساباته الشخصية والسياسية تؤثر في قراراته بدرجة كبيرة.

