الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، اليوم، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل سائق أوبر بمنطقة حلوان، بعد أخذ راي فضيلة مفتي الجمهورية.

كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس عامين في اتهامه بالاشتراك مع شقيقه في الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، “أمير ي.” و“كريم ي.”، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل المجني عليه “هاني طه”، سائق أوبر، عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة سيارته، وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، ثم استعان بشقيقه للتخلص من الجثة، حيث وضعاها داخل حقيبة السيارة ونقلاها إلى منطقة 15 مايو، وألقيا بها من أعلى منطقة جبلية، فيما أخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها واستوليا على متعلقات المجني عليه الشخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة المجني عليه بتغيبه عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية، لتكثف الجهات المختصة تحرياتها، والتي أسفرت عن كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين، وإحالتهما إلى المحاكمة.