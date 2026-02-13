إعلان

الرئيس الإسرائيلي يرد على ترامب: العفو عن نتنياهو قيد المراجعة

كتب : عبدالله محمود

12:01 ص 13/02/2026

إسحاق هرتسوغ

رد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن طلبه العفو عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوقف عن محاكمته في قضايا الفساد.

وقال هرتسوغ في تصريحات نقلتها القناة العبرية N12 اليوم الخميس، إن العفو عن نتنياهو قيد المراجعة وسينظر فيه دون تأثير ضغوط خارجية أو داخلية.

وكان ترامب جدد طلبه لنظيره الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو والتوقف عن محاكمته في قضايا الفساد.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية الخميس، إن على الرئيس الإسرائيلي أن يخجل من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو.

وأشاد الرئيس الأمريكي باجتماعه الأخير مع نتنياهو في البيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، قائلاً: "نتنياهو يتفهم الموقف الأمريكي".

ترامب إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي نتنياهو العفو عن نتنياهو الرئيس الأمريكي

