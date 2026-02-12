لماذا يشعر الرجال بالملل أثناء التسوق؟.. اعرف السر

كتبت أسماء العمدة

في الوقت الذي تعتبر فيه الكثير من النساء التسوق نشاطًا ممتعًا وفرصة للتغيير واكتشاف الجديد، يرى عدد كبير من الرجال أن الذهاب إلى الأسواق والمراكز التجارية تجربة مرهقة ومملة إلى حد كبير.

وبين شكاوى متكررة من “الانتظار الطويل” و”كثرة الخيارات”، تحوّل التسوق لدى بعض الرجال إلى مهمة ثقيلة، لا يفضلون القيام بها إلا للضرورة.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، news18، إن الرجال غالبًا ما ينظرون إلى التسوق على أنه “مهمة يجب إنجازها”، وليس نشاطًا ترفيهيًا، فالرجل يذهب عادة بهدف محدد، شراء قطعة معينة ثم العودة سريعًا، بينما تميل النساء إلى استكشاف الخيارات المختلفة، وتجربة أكثر من منتج قبل اتخاذ القرار النهائي.

إن طريقة التفكير لدى الرجل ترتبط أكثر بالحلول المباشرة والقرارات السريعة، في حين تميل النساء إلى التفاصيل والمقارنة كجزء من عملية الاستمتاع بالتجربة.

أحد أبرز أسباب ملل الرجال أثناء التسوق هو كثرة الخيارات المتاحة في الأسواق، فالتنقل بين عشرات المحال، واختيار اللون والمقاس والموديل، قد يبدو أمرًا بسيطًا للبعض، لكنه بالنسبة لكثير من الرجال مرهق نفسيًا ويؤدي إلى فقدان الحماس بسرعة.

ويصف بعض الرجال هذا الأمر بأنه "دوامة لا تنتهي"، خصوصًا عند مقارنة أسعار المنتجات أو تغيير القرار أكثر من مرة.

الانتظار داخل المراكز التجارية يُعد من أكثر الأمور التي تثير انزعاج الرجال، ففي الوقت الذي تقضي فيه المرأة وقتًا أطول في تجربة الملابس أو اختيار المنتجات، يشعر الرجل بأن الوقت يضيع دون هدف واضح، ما يجعله يفقد الاهتمام تدريجيًا.

أن كثيرًا من الخلافات البسيطة بين الأزواج تبدأ من عبارة شائعة، "انتظرني خمس دقائق فقط"، لتتحول الدقائق إلى ساعة أو أكثر.

لا يقتصر الأمر على الملل فقط، بل يشكو بعض الرجال من الزحام والضوضاء داخل المولات، خاصة في أوقات الذروة، وهو ما يسبب شعورًا بالإرهاق السريع وعدم الراحة.

ويرى مختصون أن البيئة الصاخبة وكثرة الحركة والازدحام قد تجعل التسوق بالنسبة للبعض تجربة غير مفضلة نفسيًا"حين يتغير المشهد