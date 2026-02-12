قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن وجود وزراء سابقين يشغلون مناصب رؤساء اللجان في البرلمان يمثل ظاهرة تحتاج إلى مراجعة دقيقة، مشددًا على أن هؤلاء النواب يجب أن يتحرروا ذاتيًا من هويتهم السابقة كوزراء قبل إدارة اللجان البرلمانية.

وأضاف "داود"، في بودكاست "أسئلة حرجة"، مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مؤسسات (مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو - شيفت)، أن أي نائب كان وزيرًا سابقًا يجب أن يفرق بين دوره القديم في السلطة التنفيذية ودوره الحالي كممثل للشعب، مؤكدًا أن استمرار النظر إلى النائب السابق من زاوية منصبه الوزاري قد يؤثر على قراراته ويخلق تصورات ذهنية خاطئة لدى زملائه النواب والجمهور.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة ليست مخالفة دستورية، لكنه رأى أن الوزير السابق عند ترؤسه لجنة يجب أن يتنحى عن إدارة الجلسة ويترك هذه المهمة لوكيل اللجنة أو أحد أعضاء المكتب، حتى يضمن حيادية الأداء النيابي وعدم التأثر بالخبرات السياسية السابقة.

وأوضح أن هذا التصرف لا يقلل من قيمة الوزير السابق، لكنه يعزز مبدأ الفصل بين العمل التنفيذي والعمل البرلماني، ويتيح حرية النقاش والنقد داخل اللجان دون تأثيرات خارجية.

وأكد أن إدارة البرلمان وصياغة الصورة الذهنية له تتطلب وضع قواعد واضحة، بحيث يعرف كل نائب دوره ومسؤولياته، ويضمن أن الأداء النيابي يكون مستقلًا ومتوافقًا مع مصالح الشعب، بعيدًا عن أي هيمنة لفكر وزاري سابق.

