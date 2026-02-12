6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي

وصلت مساء اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي، استعدادًا لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيسبوك، صورًا من وصول البعثة وأرفق تعليق: "استقبال بعثة الجيش الملكي المغربي الشقيق".

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل، الموافق 15 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد ضمن التأهل بشكل رسمي لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، لتكون مباراة الجيش الملكي تحصيل حاصل بالنسبة له.

