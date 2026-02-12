إعلان

لا نية للتصفية.. مدبولي يكشف مصير 60 شركة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

كتب : محمد نصار

06:37 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، قائلاً: "الشركات التابعة للوزارة ستكون تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد: كنت قد بلّغت وزير قطاع الأعمال العام أنه، في تقديري، سيكون آخر وزير لوزارة قطاع الأعمال العام".

وتابع: هناك 6 شركات قابضة لها 60 شركة تابعة، ونائب رئيس الوزراء سيتولى المتابعة، ولن يكون هناك تصفية للشركات أو تسريح للعمالة، ويتم دراسة تبعيتها لصندوق مصر السيادي أو نقلها للوزارات المختصة".

وأضاف رئيس الوزراء، أن الرئيس وجه كذلك بالعمل على تسريع تنفيذ ودمج عدد من مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل.

