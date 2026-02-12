إعلان

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

03:41 م 12/02/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، بينما استقر في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

