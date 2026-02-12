تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، بينما استقر في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.