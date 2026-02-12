قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الإيرانيين يدركون جيدا مع من يتعاملون.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي اليوم الخميس، أنه رغم شكوكه في إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران، لكنه أوضح لترامب أنه يجب أن يشمل المفاوضات مع طهران القضايا المهمة لإسرائيل.

وأوضح نتنياهو، أنه خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض أمس الأربعاء، شدد على ضرورة أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل صواريخها الباليستية ووكلائها في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد نتنياهو بالشروط التي يضعها ترامب للإيرانيين، متوقع أنها قد توفر الظروف المناسبة للتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أنه عبر عن جميع شكوكه العامة بشأن مدى جودة أي اتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه أوضح ضرورة أن يشمل الاتفاق جميع القضايا المهمة لإسرائيل وألا يقتصر على الملف النووي.

وفي وقت سابق، نقلت لقناة الـ12 العبرية، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن نتنياهو خلال اجتماعه في البيت الأبيض حاول تسخير نفوذ ترامب، لضمان مراعاة المصالح الإسرائيلية في المفاوضات مع إيران.

ومن جهته أشاد ترامب باجتماعه مع نتنياهو، مؤكدًا أنه كان اجتماعاً مثمراً للغاية، والعلاقة الممتازة بين بلدينا مستمرة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال": "لقد انتهيت للتو من اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من ممثليه. لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية، والعلاقة الممتازة بين بلدينا مستمرة".

وقال ترامب: "لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، إلا أنني أصررتُ على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق. وقد أوضحتُ لرئيس الوزراء أن هذا سيكون الخيار المفضل إن أمكن. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتعين علينا انتظار النتيجة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "في المرة الماضية، قررت إيران أنه من الأفضل لها عدم توقيع اتفاق، ولجأت إلى أسلوب الضربة القاضية في اللحظات الأخيرة، ولم يكن ذلك في صالحها، فلنأمل أن تكون هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية، إضافةً إلى ذلك، ناقشنا التقدم الهائل المُحرز في غزة والمنطقة عمومًا. هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط".