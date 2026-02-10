إعلان

قفزة كلب تنتهي بكارثة.. امرأة بلجيكية تبتلع ملعقة طولها 17 سم

كتبت- شيماء مرسي

06:00 م 10/02/2026
في واقعة غريبة، ابتلعت امرأة بلجيكية ملعقة طولها 17 سم عن طريق الخطأ عندما قفز كلبها على جسدها فجأة أثناء تناولها الزبادي.

قالت ريمي أملينكس إنها شعرت بأن المعلقة تنزلق إلى معدتها بسلاسة، وفق ما كشفت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضافت البالغة من العمر 28 عاما، أنها كانت تجلس على الأريكة وبيدها علبة الزبادي ووضعت الملعقة في فمها مؤقتا لتبقي يديها حرة للرد على رسالة وصلتها على هاتفها.

وفي تلك اللحظة، قرر كلبها مارلي القفز على جسدها، ما جعلها تحرك رأسها للخلف وكانت الملعقة في فمها لتعلق في حلقها وحاولت إزالتها بيديها لكنها وجدت نفسها أمام خيارين إما ابتلاع الملعقة أو التعرض للاختناق.

وذهبت إلى المستشفى وأخبرها الأطباء أن الملعقة كبيرة جدا بحيث لا يمكنها المرور بشكل طبيعي، لذلك اضطرت إلى العودة إلى المنزل والانتظار حتى يتم تحديد موعد لإجراء تنظير المعدة.

قال ريمي: "كانت تلك الليلة صعبة وشعرت بالملعقة تتحرك بين أضلاعي في بعض الأحيان وبالانتفاخ والغثيان، ولم أستطع تناول الطعام، وعانت أيضا من صعوبة في النوم".

وأزيلت الأداة بعد يومين تحت التخدير الموضعي واضطر الأطباء إلى تدويرها في معدتي، مما تسبب في نزيف معدي طفيف.

وبالرغم من التجربة السيئة، قررت ريمي الاحتفاظ بالملعقة المعنية كتذكار.

