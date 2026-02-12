قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن اختياره للوزارة يمثل تكريمًا لمهنة الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنه كان نقيبًا للصحفيين.

وأضاف، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بتشكيلها الجديد: "أنا لا أريد معالي الوزير، بل معالي الزميل، لأننا جميعًا زملاء في المهنة، وكل زميل في نظري هو معالي الزميل".

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن من أبرز مهام الوزارة تفعيل مواد الدستور المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن حرية الصحافة مكفولة من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن دوره يشمل تمثيل الحكومة عبر الإعلام، إلى جانب التنسيق بين الهيئات والمجالس الإعلامية والصحفية.

وأشار إلى أن الحفاظ على الدستور يمثل أولوية، لافتًا إلى أنه كان عضوًا في لجنة الخمسين لوضع الدستور، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام موجودان وفق نصوص الدستور، وسيتم العمل على تنظيم وتنسيق مهامهما.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، أنه سيتم عقد اجتماع مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام لتنسيق وتنفيذ مواد الدستور، بالإضافة إلى اجتماع آخر مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

