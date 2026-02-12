ماذا يأكل الملك تشارلز؟.. سر نظامه الغذائي وعلاقته بطول العمر

رغم أن عبارة "الأكل كملوك" توحي بموائد فاخرة وحفلات شاي مترفة، فإن النظام الغذائي للملك البريطاني تشارلز الثالث يبدو أقرب إلى البساطة والانضباط منه إلى البذخ، وفق ما كشفه خبير تغذية بعد الاطلاع على تفاصيل يومه الغذائي المعتاد.

الملك، البالغ من العمر 77 عاما، يلتزم بروتين ثابت منذ سنوات؛ إذ يبدأ يومه بإفطار منتظم، بينما يتجاهل الغداء في معظم الأحيان بسبب جدول أعماله المزدحم، ويتناول العشاء متأخرا قرابة التاسعة أو العاشرة مساء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول خبير التغذية المسجل روب هوبسون إن الاكتفاء بوجبتين رئيسيتين فقط ليس خطأ بالضرورة، لكنه يجعل جودة الإفطار والعشاء مسألة حاسمة، مشيرا إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر قد يؤثر على الهضم والنوم لدى بعض الأشخاص.

في مقر إقامته بـ"هايجروف هاوس"، يعتمد الملك إفطارا بسيطا غنيا بالعناصر الغذائية، يتضمن خبزا طازجا وحبوب الإفطار والموسلي والفواكه الطازجة، إضافة إلى البيض والهليون المزروعين داخل حدائق القصر نفسها. ولا يفضل القهوة، بل يشرب شاي "دارجيلينج" بالحليب.

ويتضمن الإفطار أحيانا طبق البيض بالهليون على الطريقة الفرنسية أو بيضا مخبوزا بالجبن والسبانخ، كما يكتفي أحيانا ببيضة مسلوقة لمدة أربع دقائق. ويشير الخبراء إلى أن البيض مصدر مهم للبروتين وفيتامينات "ب" و"د"، بينما يسهم الهليون في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات.

ورغم تجنبه الغداء لفترة طويلة، أفادت تقارير حديثة أنه بدأ يتناول نصف ثمرة أفوكادو في منتصف اليوم لتعزيز الطاقة، خصوصا خلال فترة علاجه من السرطان، ويعد الأفوكادو غنيا بالدهون الصحية والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات.

أما العشاء، فيميل فيه إلى الأطعمة التقليدية، مثل الريزوتو بالفطر البري أو لحم الضأن العضوي أو اللحوم القادمة من مزارع محلية. ويشير الخبراء إلى أن لحم الضأن مصدر جيد للبروتين والحديد وفيتامين "B12"، لكنه غني بالدهون المشبعة، لذلك ينصح بتناوله باعتدال.

ويحرص الملك على تقليل استهلاك اللحوم لأسباب بيئية، إذ يخصص يومين أسبوعيا دون لحوم، كما يعتمد على الخضروات الموسمية المزروعة في أراضيه. ويتجنب المأكولات البحرية خوفا من التسمم الغذائي، رغم احتوائها على عناصر مهمة مثل اليود وأحماض أوميغا-3.

ويشرب تشارلز نحو أربعة أكواب من الشاي يوميا، وأحيانا القهوة الفورية المحلاة بالعسل بدل السكر، كما يتناول كأسا من النبيذ في المناسبات الرسمية فقط.

ويخلص خبير التغذية إلى أن النظام الغذائي للملك "جيد من الناحية الصحية"، موضحا أنه يعتمد أساسا على الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، وأنه يتشكل بقدر كبير وفق الروتين والالتزامات الرسمية، لا الاعتبارات الغذائية وحدها، وهو ما قد يفسر تمتع أفراد العائلة المالكة عادة بعمر طويل وصحة مستقرة.

