وزير الدولة للإعلام: مشروع قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الوزارة ستقدم للبرلمان مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، موضحًا أنه حتى صدور القانون سيكون دور الوزارة توفير المعلومات والحقائق للمواطنين بأسرع وقت ممكن، دون أي عائق أمام وصول الصحفي إلى المسؤولين أو المواطنين.

وأضاف "رشوان"، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة، ودور الوزارة يتمثل في السعي لتفعيل الدستور والقوانين، إلى جانب التنسيق بين الهيئات الثلاث الإعلامية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على توصيل المعلومات الدقيقة للمواطنين، مؤكدًا أن نجاح الحكومة يعتمد على التعاون مع الصحفيين والإعلاميين، وأن من مهامه الأساسية كوزير إعلام هو توصيل المعلومة وتمثيل الحكومة عبر الإعلام.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، أن الحكومة كفيلة بضمان هذه الحقوق، وأنه من واجب أي حكومة إقناع المواطنين بما تقوم به، إذ إن الحكومة كيان عام ودورها الرد على التساؤلات والملاحظات المطروحة.

