إعلان

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة

كتب : مصطفى حمزة

04:13 م 12/02/2026 تعديل في 04:14 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مسلسل اكرم حسني فات المعاش
  • عرض 11 صورة
    مسلسل اس بتعس
  • عرض 11 صورة
    مسلسل الفهلوي
  • عرض 11 صورة
    مسلسل المتر براءة
  • عرض 11 صورة
    مسلسل سنة اولى جواز
  • عرض 11 صورة
    مسلسل اخطر خطير
  • عرض 11 صورة
    مسلسل سياعة شيطان
  • عرض 11 صورة
    مسلسل رمضان اون لاين
  • عرض 11 صورة
    مسلسل هبد هبد
  • عرض 11 صورة
    مسلسل صايم ولا نايم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد شبكات الراديو المصرية في موسم دراما رمضان 2026، منافسة شرسة بين كبار نجوم الفن، وفي مقدمتهم الفنان الكبير محمد صبحي،والنجوم أحمد عز، ومحمد هنيدي، وأحمد حلمي.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية قائمة أبرز المسلسلات الإذاعية المقرر تقديمها هذا العام:

أحمد عز

يقدم مسلسل "الفهلوي" على "نجوم إف إم"، وتدور قصته في إطار درامي حول المحامي الذي يتمتع بالذكاء ويدخل في العديد من الصراعات مع شخصيات العمل.

ويشاركه البطولة، هنادي مهنا، وشيماء سيف، ومن تأليف أيمن سلامة.

محمد هنيدي

يقدم مسلسل "أخطر خطير" على "ميجا إف إم" من 30 حلقة، ويشارك في بطولته، سوسن بدر، وعلاء مرسي، تأليف وإخراج صفي الدين حسن.

أحمد حلمي

يقوم ببطولة مسلسل "سنة أولى جواز"، المقرر إذاعته على "راديو النيل"، وتدور أحداث المسلسل حول السنة الأولى بعد الزواج وصعوبتها في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولته، عائشة بن أحمد، وعماد رشاد، وليلى عز العرب، وعارفة عبد الرسول، وأشرف زكي، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد نادر.

أحمد فهمي

يشارك في المنافسة من خلال مسلسل "المتر براءة"، و يذاع على "راديو النيل".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، عن محامٍ يجد نفسه في مواجهة مع مجرمين سبق وترافع عنهم في قضايا.

ويشارك في بطولته، جيهان الشماشرجي، وإسماعيل فرغلي، تأليف محمد علي منصور، وإخراج صفي الدين حسن.

مدحت صالح

يقوم ببطولة "صايم ولا نايم"، المسلسل المقرر إذاعته، على "الشباب والرياضة"، وتشاركه البطولة، انتصار، ومن تأليف محمد الشوربجي، وإخراج عمرو عبده دياب.

أكرم حسني

تعاقد على تقديم "فات المعاش" على "راديو إنرجي"، والمسلسل من تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج زهرة رامي.

دياب

دياب "في ساعة شيطان" على راديو "إنرجي"، تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، وإخراج زهرة رامي.

مصطفى غريب وإيمي سمير غانم

"هبد في هبد" على "الراديو 9090"، أول عمل يجمع إيمي سمير غانم مع مصطفى غريب، و يقدمان مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول "السوشيال ميديا" وما يجري عليها.

سامح حسين

يقدم بمشاركة شيماء حافظ، مسلسل "رمضان أون لاين" على "الراديو 9090"، و يذاع يوميا الساعة 2:40 عصرا.

إسعاد يونس

تقدم مسلسل "إس بتعس" على "الراديو 9090"، ويشاركها البطولة محمد رضوان، و يذاع يوميا الساعة 3 عصرا.

محمد صبحي

يعود الفنان الكبير للإذاعة عبر محطات الإذاعة المصرية بمسلسل كوميدي بعنوان "مرفوع مؤقتًا من الخدمة"، تدور أحداثه حول طبيب تخدير متقاعد يعيش متمسكا بقيم وعادات قديمة.

ويشارك في بطولة المسلسل، محمد أبو داود، وعبد الرحيم حسن، وريهام إبراهيم، وشريف محسن،

مسلسلات الإذاعة في رمضان رمضان 2026 دراما رمضان 2026 شبكات الراديو المصرية في رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
رياضة محلية

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
علاقات

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك
أخبار البنوك

لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك
بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
شئون عربية و دولية

بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان