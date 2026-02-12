قبل أيام من رمضان.. 20 صورة لنجمات تألقن بعباءات رمضانية

تشهد شبكات الراديو المصرية في موسم دراما رمضان 2026، منافسة شرسة بين كبار نجوم الفن، وفي مقدمتهم الفنان الكبير محمد صبحي،والنجوم أحمد عز، ومحمد هنيدي، وأحمد حلمي.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية قائمة أبرز المسلسلات الإذاعية المقرر تقديمها هذا العام:

أحمد عز

يقدم مسلسل "الفهلوي" على "نجوم إف إم"، وتدور قصته في إطار درامي حول المحامي الذي يتمتع بالذكاء ويدخل في العديد من الصراعات مع شخصيات العمل.

ويشاركه البطولة، هنادي مهنا، وشيماء سيف، ومن تأليف أيمن سلامة.

محمد هنيدي

يقدم مسلسل "أخطر خطير" على "ميجا إف إم" من 30 حلقة، ويشارك في بطولته، سوسن بدر، وعلاء مرسي، تأليف وإخراج صفي الدين حسن.

أحمد حلمي

يقوم ببطولة مسلسل "سنة أولى جواز"، المقرر إذاعته على "راديو النيل"، وتدور أحداث المسلسل حول السنة الأولى بعد الزواج وصعوبتها في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولته، عائشة بن أحمد، وعماد رشاد، وليلى عز العرب، وعارفة عبد الرسول، وأشرف زكي، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد نادر.

أحمد فهمي

يشارك في المنافسة من خلال مسلسل "المتر براءة"، و يذاع على "راديو النيل".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، عن محامٍ يجد نفسه في مواجهة مع مجرمين سبق وترافع عنهم في قضايا.

ويشارك في بطولته، جيهان الشماشرجي، وإسماعيل فرغلي، تأليف محمد علي منصور، وإخراج صفي الدين حسن.

مدحت صالح

يقوم ببطولة "صايم ولا نايم"، المسلسل المقرر إذاعته، على "الشباب والرياضة"، وتشاركه البطولة، انتصار، ومن تأليف محمد الشوربجي، وإخراج عمرو عبده دياب.

أكرم حسني

تعاقد على تقديم "فات المعاش" على "راديو إنرجي"، والمسلسل من تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج زهرة رامي.

دياب

دياب "في ساعة شيطان" على راديو "إنرجي"، تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، وإخراج زهرة رامي.

مصطفى غريب وإيمي سمير غانم

"هبد في هبد" على "الراديو 9090"، أول عمل يجمع إيمي سمير غانم مع مصطفى غريب، و يقدمان مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول "السوشيال ميديا" وما يجري عليها.

سامح حسين

يقدم بمشاركة شيماء حافظ، مسلسل "رمضان أون لاين" على "الراديو 9090"، و يذاع يوميا الساعة 2:40 عصرا.

إسعاد يونس

تقدم مسلسل "إس بتعس" على "الراديو 9090"، ويشاركها البطولة محمد رضوان، و يذاع يوميا الساعة 3 عصرا.

محمد صبحي

يعود الفنان الكبير للإذاعة عبر محطات الإذاعة المصرية بمسلسل كوميدي بعنوان "مرفوع مؤقتًا من الخدمة"، تدور أحداثه حول طبيب تخدير متقاعد يعيش متمسكا بقيم وعادات قديمة.

ويشارك في بطولة المسلسل، محمد أبو داود، وعبد الرحيم حسن، وريهام إبراهيم، وشريف محسن،