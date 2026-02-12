إعلان

الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة في البلاد

كتب : عبدالله محمود

05:30 م 12/02/2026

مسعود بزشكيان

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنهم السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات وأحداث الشغب التي شهدتها المدن الإيرانية.

وقال الرئيس الإيراني، إن إسرائيلي استغلت الأحداث وقامت بتمويل بعض الأشخاص الذين أسهموا بإيجاد المشكلات وتأجيجها، مشيرًا إلى أن أعداء إيران أغلقوا جميع الطرق ومنعوا إنجاز الصفقات، لأن لديهم رغبة في استمرار المشاكل التي نشهدها.

وأكد الرئيس الإيراني، أن الشباب المعترض في إيران لا يتحمل مسؤولية ما جرى والتقصير يقع على عاتق المسؤولين، قائلا: "لا أحد ينكر أن إسرائيل والقوى الأجنبية تسعى لاستغلال مشاكلنا الداخلية وخلق الانقسام بيننا".

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة تولي اهتماما بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يفوق اهتمامها بإسقاط القيادة في طهران.

وقال نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات إعلامية: "إذا أراد الشعب الإيراني إسقاط النظام، فذلك شأنه".

وأوضح فانس أن الاهتمام الحالي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينصب على ضمان "عدم امتلاك الإيرانيين سلاحا نوويا".

