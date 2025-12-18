العثور على طائرة هندية مفقودة منذ عام 2012 (صور)

عُثر مؤخرًا على طائرة تابعة لشركة طيران الهند كانت تُعد مفقودة منذ 13 عامًا، داخل مطار كلكتا، حيث ظلت متوقفة دون أي حركة منذ عام 2012 قبل أن تُصنّف كطائرة مفقودة.

وتعود ملكية الطائرة في الأصل إلى شركة "إنديان إيرلاينز"، وهي شركة طيران حكومية اندمجت مع طيران الهند عام 2007. وبعد ذلك، جرى تأجير طائرة "بوينج 737-200" لاستخدامها في خدمة البريد الهندي، عقب تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن.

🚨 Imagine losing track of an entire Boeing 737-200 plane for over a decade!



Air India just "rediscovered" VT-EHH, a 43-year-old jet abandoned at Kolkata Airport since 2012. It vanished from records.. no depreciation, insurance, or maintenance logs. Pre-privatization chaos at… pic.twitter.com/RO8mHkcDMq — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 22, 2025

وفي مرحلة لاحقة، اختفت الطائرة بشكل غير مفهوم من السجلات والوثائق الرسمية، ولم يجرِ التطرق إليها لسنوات، إلى أن طلبت إدارة مطار كلكتا من شركة طيران الهند اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها من أرض المطار. وبناءً على ذلك، ستُلزم شركة الطيران بدفع غرامة تُقدّر بنحو 85 ألف جنيه إسترليني عن فترة بقائها الطويلة دون استخدام.

🚨 Air India got a surprise parking bill of nearly ₹1 crore after a long-lost Boeing 737-200 was found sitting unnoticed at Kolkata Airport for over a decade. pic.twitter.com/1OFyzhrzJA — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) December 6, 2025

وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لطيران الهند، كامبل ويلسون، أن الطائرة كانت متوقفة عن الخدمة منذ عدة أعوام، مشيرًا إلى أن بياناتها أُزيلت أو استُبعدت، لأسباب غير واضحة، من عدد من الوثائق الداخلية التابعة للشركة.