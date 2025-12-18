إعلان

العثور على طائرة هندية مفقودة منذ عام 2012 (صور)

كتب : مصراوي

04:20 م 18/12/2025

العثور على طائرة هندية مفقودة

عُثر مؤخرًا على طائرة تابعة لشركة طيران الهند كانت تُعد مفقودة منذ 13 عامًا، داخل مطار كلكتا، حيث ظلت متوقفة دون أي حركة منذ عام 2012 قبل أن تُصنّف كطائرة مفقودة.

وتعود ملكية الطائرة في الأصل إلى شركة "إنديان إيرلاينز"، وهي شركة طيران حكومية اندمجت مع طيران الهند عام 2007. وبعد ذلك، جرى تأجير طائرة "بوينج 737-200" لاستخدامها في خدمة البريد الهندي، عقب تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن.

وفي مرحلة لاحقة، اختفت الطائرة بشكل غير مفهوم من السجلات والوثائق الرسمية، ولم يجرِ التطرق إليها لسنوات، إلى أن طلبت إدارة مطار كلكتا من شركة طيران الهند اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها من أرض المطار. وبناءً على ذلك، ستُلزم شركة الطيران بدفع غرامة تُقدّر بنحو 85 ألف جنيه إسترليني عن فترة بقائها الطويلة دون استخدام.

وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لطيران الهند، كامبل ويلسون، أن الطائرة كانت متوقفة عن الخدمة منذ عدة أعوام، مشيرًا إلى أن بياناتها أُزيلت أو استُبعدت، لأسباب غير واضحة، من عدد من الوثائق الداخلية التابعة للشركة.

