وزير العمل يبحث تدريب وتشغيل العمالة المصرية بقطاع التشييد والبناء

استكمل وزير العمل، محمد جبران، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث عقد لقاءً موسعًا مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، المتخصصة في التدريب المهني للعاملين بقطاع التشييد والبناء، وذلك في إطار بحث سبل التعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الإيطالية في مجال استقدام عمالة مصرية مؤهلة للعمل في السوق الإيطالي، بعد تأهيلها مهنيًا ولغويًا.

وكان في استقبال الوزير مدير المدرسة كاتيا باربيراتو، إلى جانب وفد من القيادات النقابية والمؤسسية الإيطالية، ضم ممثلين عن اتحاد شركات المقاولات الإيطالية (ANCE)، ونقابات CGIL وCISL وUIL، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والعمل والسلامة المهنية.

وشهد اللقاء حضور أحمد البقلي، قنصل القنصلية المصرية بإيطاليا، والدكتور محمود حمزاوي مدير مكتب وزير العمل، وسعيد حجازي رئيس المكتب التمثيلي العمالي.

وبحسب بيان رسمي، يأتي اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، حيث تم استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلًا في قطاع المعمار.

ويهدف البروتوكول إلى دعم استقدام العمالة المصرية المدربة، واستكمال تأهيلها من خلال شركات المعمار الإيطالية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويرفع من كفاءتها المهنية والفنية وفق المعايير المعتمدة.

كما تضمن المقترح تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين المصريين القادمين من قطاعات أخرى غير المعمار، بهدف دمجهم في قطاع التشييد والبناء، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا في السوق الإيطالي.

وأشادت النقابات وشركات المعمار الإيطالية خلال اللقاء بكفاءة العمالة المصرية، مؤكدين قدرتها على الاندماج السريع والالتزام المهني، وما تمثله من عنصر مهم لسد احتياجات سوق العمل الإيطالي.

وأكد وزير العمل محمد جبران حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، ورفع كفاءتها المهنية واللغوية وفقًا للمعايير الدولية، بما يخدم خطط التنمية في البلدين.

من جانبه، أكد مدير مدرسة ESEM-CPT أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تمتلك القدرة على التطور والانضباط المهني، وأن الاستثمار في تدريبها يسهم في دعم واستدامة قطاع التشييد والبناء في إيطاليا.

وأعرب الجانب الإيطالي عن تطلعه إلى استكمال إجراءات توقيع بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

