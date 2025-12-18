تحذير رسمي من عبوات مجهولة لدواء "إريك" لعلاج ضعف الانتصاب

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا رسميًا بشأن تداول عبوات مجهولة المصدر من دوائي "EREC" و"PREDAPOX"، المنسوبين إلى إحدى شركات الأدوية.

وأوضحت الهيئة، في منشورها رقم 95 لسنة 2025، أن هناك تشغيلة مجهولة المصدر من الدوائين غير مدون عليها أي أرقام تشغيلات أو بيانات تعريفية، كما تخلو من تواريخ الإنتاج والانتهاء، مؤكدة ضرورة وقف تداول وضبط أي مستحضر مجهول المصدر من الصنفين.

ويُستخدم دواء "إريك" و"بريدابوكس" لعلاج ضعف الانتصاب والقذف المبكر عند الرجال.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن آلية التعرف على العبوات المجهولة المصدر، موضحة أن العبوة المخالفة تأتي بأبعاد أصغر من العبوات الأصلية المعتمدة، ويحمل أحد جانبيها اسم مستحضر EREC 100MG، بينما يحمل الجانب الآخر اسم مستحضر PREDAPOX 960MG على العبوة نفسها، وهو ما يخالف الشكل الدوائي المعتمد.

كما أشارت الهيئة إلى أن العبوة المجهولة تخلو من النشرة الداخلية، وتحتوي على أجزاء من شرائط الدواء للصنفين، حيث تضم قرصًا واحدًا من EREC 100MG وقرصًا واحدًا من PREDAPOX 60MG، فضلًا عن أن الشرائط غير مدوَّن عليها أي تواريخ صلاحية أو أرقام تشغيلات، ما يؤكد عدم مطابقتها للمواصفات الرسمية المعتمدة.