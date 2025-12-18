إعلان

"لو عايز تنجح".. 5 عادات يجب التخلص منها قبل بداية 2026

كتب- أحمد الضبع:

02:00 م 18/12/2025

لو عايز تنجح

قبل أن يبدأ عام 2026، هناك عادات خفية ربما تعيق تقدمك دون أن تشعر، وتضعف طاقتك وتشوش حكمك، وتؤثر على وضوح الرؤية اللازم للنجاح في عالم سريع الحركة.

ووفقا لموقع yourstory، إليك أبرز العادات التي يجب التخلي عنها قبل يناير المقبل، من أجل عيش حياة مستقرة خالية من التعثرات والأزمات.

تأجيل حياتك انتظارا لـ"الوقت المناسب"

الكثيرون ينتظرون أن تتوافر لهم المال والثقة أو الاستقرار قبل اتخاذ خطوة نحو أهدافهم، لكن الحياة نادرا ما تمنح بدايات مثالية، والنمو يحدث من خلال العمل غير الكامل، ابدأ الآن، حتى ولو بخطوات صغيرة، فالفرص لا تنتظر الكمال.

قول "نعم" عندما تريد أن تقول "لا"

الإرضاء الدائم للآخرين يستهلك وقتك وطاقتك ويبعدك عن أولوياتك، تعلم وضع حدود واضحة، وقل "نعم" لما يبنيك، و"لا" لما يستهلكك.

الإفراط في التفكير بدل العمل

التفكير المستمر قد يقتل أحلامك، الوضوح لا يأتي من التفكير وحده، بل من التنفيذ الفعلي، استبدل الإفراط في التحليل باتخاذ قرارات سريعة وعمل منتظم.

حمل الأعباء العاطفية إلى فصول جديدة

لا يمكن دخول عام جديد وقلبك مثقل بالمرارة أو الاستياء وتوقع النجاح أو الحب أو السلام الداخلي، اترك ما فات، واحتفظ بالدروس، وليس بالألم.

اللجوء إلى الهاتف للهروب من ضغوط الحياة

التصفح المستمر يعطل التركيز ويقتل القدرة على البقاء حاضرا، قلل وقت الشاشة واستبدل "التصفح بلا هدف" بحياة واعية مليئة بالتركيز والعمل والإبداع.

لو عايز تنجح عادات يجب التخلص منها العام الجديد

