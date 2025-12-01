إعلان

بعد الجدل حول فوزها باللقب.. ملكة جمال الكون 2025 ترد على الانتقادات

كتب : أسماء مرسي

03:00 م 01/12/2025
المكسيكية فاطمة بوش، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2025، خرجت عن صمتها بعد أن تعرضت لانتقادات كبيرة على الإنترنت، حيث اعترض البعض على فوزها، واعتبروا أن متسابقات أخريات كن الأجدر بالفوز.

ورغم الجدل قبل وبعد إعلان النتائج، أعربت عن فخرها باللقب وثقتها في قدرتها على تمثيل بلدها بأفضل صورة.

ملكة جمال الكون تواجه الانتقادات

أوضحت الشابة البالغة 25 عاما في أول ظهور لها عبر "الاستوري" على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" منذ تتويجها، أن إيمانها كان السند الأكبر لها في سعيها لتحقيق هذا الحلم.

وأكدت قناعتها بأن ما يقدره الله لا يستطيع أحد أن يوقفه أو يغيره.

وأضافت أنها لا تدرك سبب رغبة البعض في إيذاء شخص لا يعرفونه، لافتة إلى أن قيمها واحترامها لذاتها يحميانها من التأثر بتلك الهجمات، رغم إدراكها أن مثل هذه التصرفات تترك أثرا نفسيا مؤلما على كثيرين، وفقا لموقع "hindustantimes".

تهديدات بعد الفوز

كشفت "فاطمة" أنها تلقت خلال الأيام التالية للتتويج بعض الإهانات والاعتداءات اللفظية، وصلت إلى حد التهديد بالموت لها ولأسرتها، ونشرت نماذج من هذه الرسائل لتوضيح حجم العنف الرقمي الذي تتعرض له.

وأوضحت أن تلك الانتقادات، رغم شدتها، لا تعبر عنها ولا تُضعف قوتها أو تمس التزامها بقيمها، مؤكدة أنها تمثل بلدها وتمثل الكثير من النساء حول العالم.

وتابعت أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي، بل يشمل أيضا السخرية والتنمر والكراهية الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه السلكوكيات تهدف إلى إضعاف دور المرأة ومنعها من التقدم.

وأضافت أنها لن تتراجع أو تخضع لأي حملة تستهدفها، وأن انتصارها ليس تهديدا لأحد بل تذكير بقدرة النساء ومرونتهن وقوتهن.

اللقب من أجل الدفاع عن النساء

تعهدت ملكة جمال الكون 2025 بأن تستخدم صوتها للدفاع عن النساء اللاتي يواجهن العنف أو لا يملكن القدرة على التعبير عن أنفسهن، كما أنها ستواصل دعمهن وتمهيد الطريق لهن.

اختتمت بوش بيانها بالشكر لكل من دعمها ووقف إلى جانبها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق المرأة والعمل من أجل عالم أكثر عدلا.

فاطمة بوش ملكة جمال الكون 2025

