متى يكون تعدد الزوجات حلالاً ومتى يكون حراماً؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود، حيث قال: "أنا متزوج وعندي بيت تمليك وعندي أولاد، ولكن نفسي أعدد، هل التعدد حرام أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع؟".

وأوضح كمال، خلال حواره ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أن فكرة التعدد لها ضوابط شرعية واضحة، وأن الأصل هو الاستقرار مع زوجة واحدة ما دامت الأسرة مستقرة.

وأشار إلى أن مسألة التعدد قد تكون جائزة في بعض الحالات، وقد تكون محرمة في حالات أخرى، وذلك وفقًا للقدرة على العدل بين الزوجات، وهو الشرط الأساسي في التعدد.

كما استشهد الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له زوجتان أو امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل"، موضحًا أن العدل يشمل النفقة والمعاملة، وأن الميل القلبي لا يُحاسب عليه الإنسان.

كما أوضح الشيخ أن الآية الكريمة في سورة النساء، التي تقول: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، كانت مرتبطة بظروف معينة، وتهدف إلى تحقيق العدالة وعدم ظلم اليتامى.

وشدد الشيخ على أن الالتزام بهذه الشروط يضمن استقرار الأسرة وتجنب الظلم، ويحقق المودة والرحمة.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء: تحريم التصوير خاص بزمن عبادة الأوثان.. والاحتفاظ بالآثار ضرورة لا يحرمها الإسلام

ما حكم فوائد البنوك وهل يجوز التصدق منها؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)