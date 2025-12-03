20 صورة لـ شاطئ أخضر زمردي يشع كالجواهر.. يبدو كأنه من كوكب آخر (صور)

كتبت- نرمين ضيف الله:

بعض الشواطئ تثير دهشة الزوار التي تتدرج بين الأخضر والزمردي والأزرق البحري، ليس فقط بلون مياهها الفريد، بل أيضًا تكوينها الجيولوجي والجمال الخارق للطبيعة.

لماذا يلمع الماء بلون زمردي؟

تقع هذه المنطقة المعروفة باسم ساحل الزمرد في ساحل إيميرالد، في الجزء الغربي من شبه جزيرة فلوريدا على خليج المكسيك، وتمتد لمساحة كبيرة تضم مدنًا مثل ديستن وبنساكولا، ووفقا لموقع Away Lands.

ويرجع اللون الأخضر الباهر للمياه إلى وجود نسبة عالية من العوالق النباتية الدقيقة التي تحتوي على الكلوروفيل؛ هذا اللون الأخضر يمتص الضوء الأحمر والأزرق، فيُظهِر اللون الأخضر بشكل مهيمن.

والرمال تحت الماء هي من نوع كريستال كوارتز ناعم جدًا، مشتق من جبال الأبلاش، ما يعكس ضوء الشمس بقوة ويزيد من إشراقة اللون الأخضر.

كما أن الجغرافيا المحلية تلعب دورًا أيضًا خليج تشوكطاواتشي باي يعمل كمرشح طبيعي، فيقلل من ترسيب الرواسب الطينية من الأنهار، مما يحافظ على نقاوة المياه.

كل هذه العوامل تؤدي إلى وضوح الماء، بسبب عوالق الكلوروفيل، والرمال البيضاء الناعمة، وضوء الشمس المناسب لتضفي على هذه الشواطئ مظهرًا كأنها مرصعة بجواهر زمردية.

لماذا يشعرك وكأنك على كوكب آخر؟

لأن اللون الأخضر الزمردي لا يبدو عاديًا كأغلب مياه الشاطئ، إنه يبدو شبه سائل متلألئ، كما لو أنه سحر أخضر، وليس مجرد شاطئ عادي.

سر اللون الأخضر في الرمال

شاطئ باباكوليا، المعروف أيضًا بـ "Mahana Beach"، يقع في جزيرة هاواي، وهو من بين الشواطئ القليلة جدًا في العالم التي تحتوي على رمال خضراء طبيعية.

السبب في اللون الأخضر هو المعدن أوليفين، وهو معدن غني بالمغنيسيوم والحديد، يُشبه جوهرة البيريدوت عندما يكون نقيًا.

هذه البلورات تأتي من مخروط بركاني يُدعى Puʻu Mahana تشكل قبل حوالي 49,000 سنة خلال نشاط بركاني لماونا لوا.

لأن أوليفين أثقل من مكونات الرماد البركاني الأخرى، فإنه لا يغادر الشاطئ بسهولة، الأمواج تسحب الجزيئات الأخف بينما تبقى البلورات الثقيلة، فتتراكم على الشاطئ وتعطيه ذلك اللون الأخضر.

عند النظر إلى الرمال في ضوء الشمس، تبدو وكأنها تشع بلون زمردي فانتازي، ما يجعل المشهد فعلاً كما لو أنه من كوكب آخر.



