غلق 108 محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء

كتب : علاء عمران

12:46 م 05/12/2025

غلق المحلات التجارية

أغلقت وزارة الداخلية 108 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 108 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

غلق محلات ترشيد الكهرباء الكهرباء حملة الأمن

