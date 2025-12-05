تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وضبط الخارجين على القانون، عبر حملات موسعة تشارك فيها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج لافتة، أبرزها:

شرطة النقل والمواصلات، شنّت الإدارة حملات مكثفة لضبط المخالفات داخل مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية، وتم ضبط 1422 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء، تمكنت من ضبط 3643 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم، ضبطت 473 قضية في مجالات تشمل الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وقضايا التهرب والتحري عن المديونيات.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهودها عن 98 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ، تشغيل محال بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

تؤكد الوزارة استمرار هذه الحملات بشكل يومي للحد من المخالفات، ورفع مستوى الانضباط، وتحقيق أمن واستقرار المواطنين.