انتشال جثة طفل جديد من "الإبراهيمية" بالمنيا.. هل تتعلق بفاجعة أسيوط؟

المنيا - جمال محمد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، جثة طفل مجهول الهوية، وسط ترقب بأن تكون الجثة ضمن فاجعة أسرة أسيوط، التي تشير التحريات الأولية إلى قيام شخص بالتخلص من حياته في الترعة برفقة أطفاله الأربعة، وظهور الجثامين في مياه المنيا بعد سحب تيار المياه لها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من الأهالي بالقرب من قرية إطسا البلد بمركز سمالوط، بعثورها على جثة طفل طافية فوق مياه ترعة الإبراهيمية.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى لحين التعرف عليها.

وكانت محافظة المنيا شهدت يوم أمس الأول انتشال جثتي أب وابنته من مناطق متفرقة بترعة الإبراهيمية، كما تم انتشال جثة ابن آخر بالأمس، وتبين أن الأسرة مُبلغ باختفائها في محافظة أسيوط، بعد نشوب مشاجرة بين الأب وزوجته، التي تركت المنزل، وفوجئت باختفاء الزوج وأطفالها الأربعة، لتبدأ جثثهم بالظهور في ترعة المنيا.