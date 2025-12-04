تعرف على المحافظات المتاح ترخيص "بجاج كيوت" الجديدة بها

"الفتيس و15 ألف جنيه" يفصلان شيري أريزو 5 عن أرخص سيارة سيدان في مصر

تواصل المركبة الصغيرة "بجاج كيوت" ذات الإطارات الأربعة جذب اهتمام شريحة واسعة من المستهلكين في مصر، خاصة بعد إعلان محافظة الجيزة بدء تشغيلها في محيط المناطق الأثرية، باعتبارها بديلًا حضاريًا لمركبات التوك توك ثلاثية الإطارات.

وأكد المهندس محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة المساعد، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، أن المحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة لإحلال التوك توك بسيارات "كيوت" الجديدة، ضمن خطتها لتنظيم المرور وتحسين خدمات نقل الأفراد بالطرق الرئيسية.

ومع تنامي الاهتمام بالمركبة، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن المحافظات التي تسمح إدارات المرور فيها بترخيص المركبة الجديدة. ووفقًا لما أعلنته شركة بجاج مصر، فإن الترخيص متاح حتى الآن في سبع محافظات هي: (الدقهلية، المنوفية، القليوبية، المنيا، أسوان، الإسماعيلية، الجيزة).

دعم 11 ألف جنيه ضمن مبادرة الإحلال

أوضح سكرتير عام المحافظة المساعد أن مبادرة إحلال التوك توك اختيارية، وتقدم بتسهيلات مالية تصل إلى 11 ألف جنيه. وتشمل 10 آلاف جنيه تسترد بعد ترخيص السيارة الجديدة بالتعاون بين المحافظة والشركة المصنعة، إضافة إلى 1.000 جنيه لدعم إجراءات الترخيص.

كما وضعت المحافظة منظومة متكاملة تعمل كحلقة وصل بين مالكي مركبات التوك توك والمصانع والتجار، بما يتيح لهم تسليم مركباتهم أو بيعها لاستبدالها بسيارة "كيوت"، دعمًا للسائقين ولتحسين مظهر الشوارع وجودة الخدمات للمواطنين.

مواصفات وسعر واشتراطات الحصول على "بجاج كيوت"

يتم إنتاج السيارة محليًا داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة إيتامكو، وتعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، ويمكن ترخيصها كسيارة أجرة لنقل الركاب.

واشترطت محافظة الجيزة تقديم بطاقة رقم قومي مثبت بها محل إقامة داخل المحافظة، إضافة إلى حصول المتقدم على شهادة محو أمية كحد أدنى.

ويبلغ سعر السيارة 199.900 جنيه وفقًا للمعلن من الشركة المصنعة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة بجاج أوتو التابعة لـ"جي بي أوتو".

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط بسعة 217 سي سي، بقوة 13 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم/ساعة. وتحقق مدى قيادة يصل إلى 550 كم بخزان واحد (250 كم بنزين + 300 كم غاز طبيعي).

وتأتي السيارة بطول 2752 مم، وعرض 1312 مم، وارتفاع 1652 مم، مع قاعدة عجلات 1925 مم وخلوص أرضي 180 مم. وتتسع لأربعة ركاب، وتضم عناصر أمان أساسية مثل أحزمة المقاعد وأقفال حماية الأطفال. وتُستخدم شخصيًا، لكنها تُرخص حاليًا كـ"تاكسي" فقط.

تكلفة تشغيل "بجاج كيوت"

حددت محافظة الجيزة تعريفة استرشادية لتشغيل مركبة "كيوت" تبلغ 15 جنيهًا للرحلات داخل المناطق المحددة للتشغيل التجريبي، وتشمل: الهرم، العجوزة، مدينتي 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، حيث تتراوح المسافات داخلها بين 1 و5 كيلومترات.

ومع اعتماد السيارة على الغاز الطبيعي والبنزين، يستفيد السائق من تكلفة تشغيل منخفضة، إذ لا تتجاوز تكلفة الكيلومتر الواحد 47 قرشًا فقط.