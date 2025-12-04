5 أرقام قياسية مذهلة في 2025.. "أبرزها أطول لسان"

كتب – سيد متولي

شهد عام 2025 سباقا مذهلا لتحطيم المستحيل، حيث برزت مواهب فريدة وقدرات بشرية خارقة تخطت كل التوقعات، وجذبت أنظار العالم بإنجازات تجمع بين عبقرية العقل وقوة الجسد وروائع الإبداع.

واستعرضت موسوعة جينيس أبرز هذه الأرقام التي نقشت هذا العام في سجلاتها الذهبية، وجاءت كالتالي:

أسرع جمع ذهني لـ100 رقم رباعي

أدهش الفتى الهندي آريان شوكلا، البالغ 14 عاما والمشهور بلقب "الآلة الحاسبة البشرية"، العالم بقدرته على جمع 100 رقم رباعي ذهنيا خلال 30.9 ثانية فقط، ولم يكتفِ بذلك، بل حطم ستة أرقام أخرى في يوم واحد، بينها ضرب رقمين ثمانيي الرقم خلال دقيقتين و35.41 ثانية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العباقرة الصاعدين في الحساب الذهني.

أكبر عدد من تمارين العقلة في 24 ساعة

سجل الأمريكي ترويت هانز إنجازا استثنائيا بأدائه 10,001 عقلة خلال يوم واحد، محققاً رقماً قياسياً يكشف عن قوة بدنية هائلة وقدرة تحمل لا تصدق.

أبعد بروز للعين

دخل الأوروجوياني ويليام مارتن سانشيز لوبيز موسوعة جينيس بقدرته الفريدة على إبراز عينيه إلى مسافة 19 ملم، اكتشف هذه المهارة في طفولته، وما زالت تثير دهشة كل من يراها حتى اليوم.

أطول لسان

سجلت الأمريكية شانيل تابير رقما قياسيا بلسان يبلغ طوله 9.75 سم، ما جعلها حديث الجمهور ومنحها حضورا بارزا في موسوعة جينيس لفرادة هذه السمة التي تثير الفضول.

أعلى كثافة شعر في الوجه

نال الهندي لاليت باتيدار الرقم القياسي لأكثر وجه مغطى بالشعر، بنسبة تفوق 95% وبكثافة تصل إلى 201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، وينتمي لاليت إلى مجموعة نادرة مصابة بمتلازمة فرط نمو الشعر، أو ما يعرف بـ"متلازمة المستذئب"، ما يمنحه مظهرا استثنائيا.