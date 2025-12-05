بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والعوضي يعلق (صور)

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل الفنان أحمد العوضي مع تدوينتها، وعلق: "كوكو". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل وسكر، ايه القمر ده، الحلوة، الجميلة، بسكوتة الشاشة".

وتخوض كارولين عزمي دراما رمضان 2026 بمسلسل "رأس الأفعى" بطولة أمير كرارة وتأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.