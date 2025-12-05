إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والعوضي يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

10:00 ص 05/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رشاقة كارولين عزمي
  • عرض 4 صورة
    كارولين عزمي بإطلالة أنيقة
  • عرض 4 صورة
    أحدث ظهور لـ كارولين عزمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعل الفنان أحمد العوضي مع تدوينتها، وعلق: "كوكو". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل وسكر، ايه القمر ده، الحلوة، الجميلة، بسكوتة الشاشة".

وتخوض كارولين عزمي دراما رمضان 2026 بمسلسل "رأس الأفعى" بطولة أمير كرارة وتأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

كارولين عزمي إطلالة كارولين عزمي إنستجرام كارولين عزمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
- موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026