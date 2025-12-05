في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة إذ ارتد خلالها فستان جرئ باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها صورة جديدة وظهرت داخل سيارتها بإطلالة كاجوال، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رحمة أحمد

شاركت الفنانة رحمة أحمد، جمهورها صورة من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، ونشرت الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأحمر.

مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي مجموعة صور من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت ببدلة وكرفتة.

إنجي علي

ظهرت الإعلامية إنجي علي برفقة كلبها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان، صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللون الأسود.

مي فاروق

ظهرت الفنانة مي فاروق بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب محبيها.

فرح الزاهد

خطفت الفنانة الشابة فرح الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي، بإطلالة كاجوال بسيطة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.