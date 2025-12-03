فيديو حقق ملايين المشاهدات.. رجل يبدع ويحول لحيته إلى تحفة فنية

ارتقى رجل من المملكة المتحدة بإبداعه إلى مستوى جديد كليًا بتشكيل لحيته وشاربه على هيئة كل حرف من حروف الأبجدية الإنجليزية، لتلفت موهبته الفريدة انتباه الملايين عبر الإنترنت.

ويبدأ الفيديو المنتشر برجل يرسم حرف A بإتقان من لحيته وشاربه، ومع تقدم الفيديو، يكشف كل إطار عن الحرف التالي، من B إلى Z، وجميع الحروف مرسومة بدقة متناهية، للحروف المستديرة، يقوس شاربه، وللحروف ذات الزوايا، يقص لحيته بخطوط حادة، بحسب ndtv.

ويظهر الفيديو أيضا الجهد الهائل المبذول في هذا الفن الفريد، لكل حرف، يطلق لحيته وشاربه بالكامل، ويشكلهما بالشكل المثالي، ويسجل النتيجة، ثم يكرر العملية للحرف التالي، لينتج هذا الجهد المنضبط مجموعة كاملة من الحروف بلحية وشارب تبدو في كمالها خيالية تقريبا.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

وحصد الفيديو أكثر من مليونين ونصف مشاهدة حتى الآن، وينتشر بسرعة هائلة. وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي باجتهاد الرجل وإبداعه الفريدين.

علق أحد المستخدمين قائلاً: "هكذا يبدو البطل الحقيقي".

وأشار مستخدم آخر إلى أن "هذا بعض التفاني، أتساءل كم من الوقت استغرق الأمر للوصول من النقطة أ إلى النقطة ي".



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله