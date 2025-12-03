"جدته تميمة الحظ".. رجل يفوز بمليون دولار بعد صدفة غريبة

فاز أحد سكان ولاية إلينوي في الولايات المتحدة بجائزة ضخمة قدرها مليون دولار، من لعبة باوربول، وقال إنه مدين بكل هذا لجدته.

وفقًا ليانصيب إلينوي، ذكر الرجل الذي يُطلق على نفسه لقب "جدتي هي تميمة الحظ" أن حظه السعيد بدأ بزيارة عابرة لمحطة وقود تابعة لشركة "رود رينجر" على الطريق السريع الشرقي رقم 38 في روشيل، وخلال هذه الزيارة، التقى جدته صدفةً.

ويعتقد الرجل أن اللقاء بالصدفة جلب له الحظ الذي كان في أمس الحاجة إليه، بعد فترة وجيزة، اشترى تذكرة باوربول، والتي تبين أنها ربحت مليونًا.

وجذبت هذه الحادثة انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بالعلاقة المؤثرة بين العائلة والحظ السعيد.

"كان السحب على جائزة الـ 240 مليون دولار في تلك الليلة، لكنني أعمل لساعات متأخرة، فأخذتُ استراحة غداء سريعة لأشتري تذكرة وأجرّب حظي"، يتذكر الرجل.

"عندما وصلت إلى المتجر، رأيت سيارةً تشبه سيارة جدتي تمامًا. وتخيلوا! كانت سيارتها، وكانت بجوار صندوق الدفع تُجري عملية الدفع."

وقال الرجل إن لقائه بجدته كان بمثابة أول فرصة محظوظة له في ذلك اليوم، ولكنها لن تكون الأخيرة.

"لقد ركضت نحوي وأعطتني عناقًا"، كما قال.

اشترى الرجل تذكرة باوربول، طابق جميع الأرقام الخمسة، 13-16-18-20-27، ليربح جائزة قدرها مليون دولار.

اتصلت بجدتي على الفور، وكان ردها الأول: "هل أنت متأكد من فوزكِ؟"، يتذكر الفائز.

"تحققتُ من الأرقام يدويًا عبر الإنترنت، وتطابقت جميعها، باستثناء باوربول، وقال الفائز إنه لديه خطط لبعض مكاسبه "سأشارك جدتي بالتأكيد بعضًا من المبلغ. إنها تميمة حظي السعيد. وسأشتري سيارة جديدة أيضًا."



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله