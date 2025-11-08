بعد إيهامها بالمرض.. رجل يبيع عضو من جسد زوجته دون علمها

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل في ولاية البنغال الغربية، بعد أن حاول بيع كلية زوجته مقابل 11 لاك روبية "نحو 13 ألف دولار أمريكي"، بعدما أوهمها بأنها مريضة وتحتاج إلى علاج عاجل.

وبحسب موقع al-ain، فإن المتهم كاريتيك تشاكرابورتي، المقيم في منطقة نانداكومار بمقاطعة بوربا ميدنيبور، تعرف على زوجته ديفياني من منطقة بيتكندو خلال فحص طبي في أحد دور التمريض بمدينة تملوك، قبل أن يتزوجها عام 2022.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوج، الذي يدير معملا للتحاليل الطبية، استغل خبرته في المجال الصحي لتصميم خطته الإجرامية.

واتفق الزوج مع أحد الوسطاء على بيع كلية زوجته مقابل 11 لاك روبية، وتسلم بالفعل دفعة مقدمة قدرها 1.5 لاك روبية قبل بدء الترتيبات الجراحية في مستشفى خاص بمدينة كولكاتا.

وخلال الإعداد للعملية، تم إدراج اسم الزوجة ضمن قائمة المتبرعين بالأعضاء، في الوقت الذي بدأت فيه الشكوك تساورها حول نوايا زوجها، لتخبر أقاربها الذين سارعوا بإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور، تم القبض على الزوج وثلاثة آخرين متورطين في الصفقة.

وقال أحد مسؤولي الشرطة المحلية إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الوسطاء الذين ساهموا في ترتيب العملية الجراحية، مرجحا أن تكون وراء الحادث شبكة أكبر للاتجار بالأعضاء البشرية.

وأضاف أن السلطات تحقق كذلك في مدى تورط المستشفى الخاص، وما إذا كانت الإجراءات الطبية قد تم التلاعب بها لتسهيل تمرير العملية تحت غطاء "التبرع الشرعي".

اقرأ أيضا:

جائزة غير متوقعة من جيم صيني لمن يخسر 50 كيلوجرام خلال 3 أشهر

"مزجت بين الطبيعة والطب".. خبير أثري يكشف أسرار جمال وجاذبية كليوباترا

فرح ببلاش.. عريس يعتمد حيلة ذكية لتغطية تكلفة الفرح

تحولت إلى فنادق ومعالم سياحية .. أغرب 3 مراحيض حول العالم

مقابل 25 دولار.. مقهي يتيح للزبائن تجربة دور "الخادمات"