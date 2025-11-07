خلاف غريب بين رجل وزوجته والشرطة تتدخل.. ماذا حدث؟

دخل رجل إلى مركز شرطة في مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي الصينية ليشكو من مضايقات زوجته المستمرة له بعد جلسة قراءة طالع عبر الإنترنت.

وبعد أن دفعت 500 يوان (70 دولارًا) لسماع رأي شخص غريب تمامًا عن إخلاص زوجها، واجهته الزوجة متهمةً إياه بإقامة علاقة مع نساء أخريات ودفع أموال للعاملات في مجال الجنس.

في البداية، لم يكن الرجل يعلم مصدر اتهامات زوجته، وحاول أن يشرح لها أنه كان وفيًا، ولكن عندما علم أن زوجته تستند في اتهاماتها إلى تنبؤات عرافة، توجه مباشرةً إلى الشرطة، بحسب أوديتي سنترال.

وأنفقت السيدة 500 يوان لاستشارة ما يُسمى بـ"عراف"، فأخبرها أن زوجها يخونها، طلب العراف الأجرة، وبعد أن دفعها، اعتقدت أن تفسيره دقيق، كما قال تشاو شينج يو، ضابط شرطة من مركز شرطة جواندو، وأضاف: "وثقت بهم بسهولة لأن آخرين ادّعوا دقتهم العالية".

ضاق الرجل المتهم ظلما ذرعا باتهامات زوجته الباطلة، فلجأ إلى الشرطة المحلية للوساطة في نزاعهما، لأن الحياة الزوجية أصبحت لا تُطاق، صدّقته زوجته على عرافة الإنترنت، ولم يستطع إقناعها ببراءته.

"لقد دأبت على الاتصال بهذه العرافة منذ الصباح الباكر. قلت لها إنني لم أعد أتحمل. الحياة بهذه الطريقة لا تُطاق"، هذا ما قاله الرجل للشرطة المحلية.

وبعد أن تعرضت لانتقادات من الشرطة بسبب سلوكها، ورد أن المرأة رضخت وعاد الزوجان إلى حياتهما السلمية.

