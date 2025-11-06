في سجن تركي.. أب يعتدي بوحشية على طفلته خلال زيارتها له

كتب – سيد متولي

اعتُقل أب بتهمة الشروع في القتل، بعدما اعتدى بالضرب على ابنته البالغة من العمر أربع سنوات حتى الموت بعد أن زارته هي وطليقته، في تركيا.

الطفلة أصيبت بجروح بالغة، وهي تتلقى العلاج في العناية المركزة بالمستشفى، بينما يُوضع الأب في الحبس الانفرادي، وقد باشر مدعي عام السجن إجراءات قانونية ضده، بحسب موقع haberler التركي.

وخلال الزيارة التي قامت بها طليقته وطفلته الصغيرة في جلسة "زيارة مفتوحة"، فقد الأب السيطرة على نفسه وانهال على الطفلة بالضرب المبرح، قبل أن يقوم بإمساكها ورميها بعنف نحو الحائط.

وتدخلت عناصر الأمن داخل السجن فور وقوع الاعتداء، وتمكنوا من السيطرة على السجين وإبعاده عن الطفلة، قبل أن يتم استدعاء فرق الإسعاف على وجه السرعة، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد أن تبين أنها في حالة حرجة.

وأكد الأطباء أن حالة الطفلة الصحية لا تزال خطيرة، وترقد في وحدة العناية المركزة تحت المراقبة الطبية المستمرة.

وأصدرت النيابة العامة داخل السجن تعليمات فورية بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وأمر المدعي العام للسجن بإيداع الأب المعتدي في زنزانة انفرادية، لحين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

ويواجه الأب، الذي كان محتجزا بتهمة محاولة القتل، اتهامات جديدة بمحاولة قتل طفلته داخل المؤسسة العقابية نفسها.

