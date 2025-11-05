استمتع بالفلفل الحار.. ما قصة حمام "الوعاء الساخن"؟

كتب – سيد متولي

تضفي الحمامات الصينية لمسة إبداعية على تجارب الينابيع الساخنة التقليدية من خلال "حمامات المياه الساخنة"، المستوحاة من الطب الصيني التقليدي.

وتتيح هذه العلاجات الصحية الفريدة للزوار الاسترخاء في أحواض دافئة تشبه الحساء، غنية بمكونات يعتقد أنها تقدم فوائد صحية، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

في أكتوبر، قدم منتجع في هاربين بمقاطعة هيلونججيانج نسخة مذهلة بصريًا من هذا الاتجاه مع ينبوع ساخن دائري بعرض خمسة أمتار مقسم إلى قسمين متناقضين، أحمر وأبيض، يعكسان وعاء يوان يانج (بطة الماندرين) الساخن الشهير.

يحاكي الجانب الأحمر مرقًا حارًا محشوًا بالفلفل الحار والباذنجان والملفوف، أما الجانب الأبيض، فيُحاكي حساءً أخفّ مكوّنًا من الحليب والتمر الأحمر وتوت غوجي.

لا يعتمد الإعداد على مبادئ الطب الصيني التقليدي فحسب، بل يوفر أيضًا تجربة حسية تجمع بين الاسترخاء والتقاليد والجديد مما يجعله عامل جذب شهيرًا للسياح والسكان المحليين على حد سواء.

وفي إحدى المقابلات، أوضح أحد الموظفين أن اللون الأحمر لحوض الحساء يأتي من بتلات الورد، التي يتم تجديدها يوميًا.

وأوضحوا أن "الفلفل الحار المستخدم هو من الأنواع الأكثر اعتدالاً، ويعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز الدورة الدموية، في حين يساعد الحليب على ترطيب البشرة".

وتشير المعلومات الرسمية إلى أن سعر تذكرة دخول البالغين إلى المنطقة الخلابة يبلغ حوالي 160 يوانًا (23 دولارًا أمريكيًا)، ويشمل ذلك دخول حمام الماء الساخن، وتجربة ساونا، ووجبة بوفيه لا توجد قيود زمنية أو عمرية على استخدام الحمام، مع أنه يُنصح بمدة نقع تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

لماذا تحظى حمامات "الوعاء الساخن" بشعبية كبيرة؟

تكتسب حمامات "البوتقة الساخنة" شعبيةً متزايدةً بفضل مزيجها الفريد من الطب الصيني التقليدي والاسترخاء الحسي، مستوحاةً من علاجات الاستحمام الطبية التي تعود إلى قرون، تستخدم هذه الحمامات مشروبات عشبية ومكونات مثل الفلفل الحار والحليب، يُعتقد أنها تُقدم فوائد صحية.

يُضفي تصميم "يوان يانج" الأخّاذ لمسةً من التجديد، بينما تُضفي شاي الأعشاب والفواكه المجانية لمسةً من الرقي على التجربة.

وعلى الرغم من ردود الفعل المتباينة، يجذب الارتباط الثقافي بين "البوتقة الساخنة" والعافية العديد من الزوار الباحثين عن الاسترخاء والتقاليد.

