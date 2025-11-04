بسبب بطل "لعبة الحبار".. امرأة تتعرض للاحتيال وسرقة 350 ألف دولار

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

كتب – سيد متولي

مع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي بسهولة، يرتقي المحتالون بعملياتهم إلى مستوى جديد كليا، مستغلين سذاجة من يصدقون أغرب الأمور.

على سبيل المثال، امرأة خمسينية من ميريانج، كوريا الجنوبية، ظنت أنها على علاقة غرامية عن بعد مع لي جونج جاي، بطل مسلسل "لعبة الحبار"، بعد أن تواصل معها شخص يدعي أنه الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وباستخدام صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للممثل، تمكن المحتال من الاقتراب من السيدة، التي تشير إليها وسائل الإعلام الكورية الجنوبية إليها بحرف "أ" فقط، بما يكفي، وطلب مبالغ طائلة منها.

"أنا الممثل لي جونج جاي. تواصلت مع معجبيه"، هذا ما قاله المحتال للمرأة في أول مرة تواصلا معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم، ومع تعارفهما، انتقل الحديث إلى تطبيق كاكاو توك.

بدأ المحتال يناديها بـ"عزيزتي" و"حبيبتي"، ما جعلها تشعر بأن نجم مسلسل "لعبة الحبار" قد نشأ لديه اهتمام عاطفي بها، عندما بدأ لي جونج جاي يطلب منها المال، لم تتردد.

قالت "أ." للشرطة عندما أبلغت أخيرًا عن المحتال: "أخبرني أنه سيرد لي المبلغ فور عودته إلى كوريا، صدقته". ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت قد أرسلت لهم بالفعل أكثر من 500 مليون وون، اختلق لي جونج-جاي أسبابًا متعددة لحاجته إلى المال، مثل عجزه عن العودة إلى الوطن بسبب مطار أجنبي، لكنه كان دائمًا ما يدعم ادعاءاته بصور هويته ورخصة قيادته المولدة بالذكاء الاصطناعي كتأمين.

وتزعم "أ." أنها دفعت ذات مرة مبلغ 7500 دولار أمريكي للي جونج جاي المزيف لدفع ثمن بطاقة VIP تُمكّنها أخيرًا من مقابلته شخصيًا، لكن كان هناك دائمًا ما يطرأ، ولم يُعقد لقائهما.

ومع خسارة تجاوزت 500 مليون وون وضغط مستمر لإرسال المزيد من الأموال للمحتال، أبلغت المرأة الخمسينية الشرطة أخيرًا عن وضعها.

أكدت وكالة شرطة مقاطعة جنوب جيونج سانج أن أ. كانت ضحية عملية احتيال عاطفية، ولكن حتى الآن لا أحد يعرف من انتحل شخصية لي جونج جاي.

حظيت القضية باهتمام كبير في كوريا الجنوبية، لدرجة أن وكالة الممثل أصدرت بيانًا تحذر فيه المعجبين من إرسال أموال إلى أي شخص يطلبها نيابة عن نجم مسلسل "لعبة الحبار"، وللأسف، فات الأوان بالنسبة لـ أ.، وفرصها في استعادة أموالها ضئيلة للغاية.