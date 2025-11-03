أسد يثير ضجة على الإنترنت لهذا السبب (صور)

من الحضارة القديمة إلى المتحف المصري الكبير.. كيف تطور الزي الفرعوني عبر

في محمية ماساي مارا الكينية، خطف الأسد الكيني "نزوري" الأضواء واجتاح منصات التواصل الاجتماعي بعد أن التقط المصور والطيار الإيراني كامبيز بورجناد صورة مذهلة له أظهرت مظهره الفريد والمثير للدهشة.

وبدا نزوري بشعر مموج ولامع كأنه خرج من صالون تجميل، في مشهد غير مألوف لملك الغابة، ما جعله محور اهتمام عشاق الحياة البرية حول العالم.

وينحدر نزوري من سلالةٍ مرموقة، فهو ابن الأسد الشهير أوليبولوس وعضو سابق في قطيع توبي برايد، ويعتبر نموذجا نادرا يجمع بين القوة والجمال في آن واحد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع صور الأسد بشكل واسع، واعتبره كثيرون أسدا يتمتع بهيبة الملوك وجاذبية النجوم، وكأن الطبيعة منحته مظهرا فريدا يميزه عن باقي الأسود.

ويرى خبراء الحياة البرية أن تموجات شعره قد تكون نتيجة عوامل وراثية إلى جانب الرطوبة العالية بعد الأمطار، التي منحت فروه مظهرا ناعما ومنسقا بشكل طبيعي.

أما المصور كامبيز بورجناد، فقد عبر عن إعجابه قائلا: "نزوري أحد أجمل الأسود في إفريقيا، وسيبقى رمزا للجمال الطبيعي، ينضم إلى قائمة الأسود الأسطورية مثل كينج مويا وبون جوفي".

