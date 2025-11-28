مع حلول الجمعة البيضاء "البلاك فرايداي" اليوم 28 نوفمبر 2025، يتسابق المستهلكون للبحث عن أفضل الصفقات والتخفيضات، في محاولة لاغتنام العروض قبل انتهاء موسم الشراء الأكبر في العام 2025.

لذا يقدم لكم موقع مصراوي، أبرز النصائح للحماية من الخداع التسويقي خلال موسم التخفيضات، وفق لتصريحات خاصة من حسام التهامي خبير الاقتصاد.

كيف تتجنب الاحتيال خلال الجمعة البيضاء؟

يوضح الخبير الاقتصادي حسام التهامي أن الخطوة الأولى لحماية المستهلك هي متابعة أسعار المنتجات قبل العروض بأسبوعين على الأقل.

وأشار إلى أن هذه المقارنة تساعد في كشف ما إذا كانت التخفيضات حقيقية أم مجرد رفع للسعر قبل تنزيله بشكل صوري في يوم العروض.

ضرورة إبلاغ جهاز حماية المستهلك عند الشك

ويؤكد التهامي أنه في حال التأكد من وجود عروض وهمية، يجب إبلاغ جهاز حماية المستهلك فورًا وتقديم شكوى رسمية، لأن هذا السلوك يُعد تضليلًا للمشتري واستغلالًا لموسم التخفيضات.

ما النصيحة الذهبية قبل الشراء في البلاك فرايداي؟

يشدد الخبير على أن تحديد الاحتياجات بدقة هو العامل الأهم قبل الدخول في دوامة الخصومات، فشراء السلع لمجرد أنها "رخيصة الآن" يؤدي غالبًا إلى إنفاق غير ضروري. كما ينصح بوضع ميزانية مالية ثابتة والالتزام بها مهما بدت العروض مغرية.

التسوق عبر الإنترنت

أما للمتسوقين عبر الإنترنت، فيؤكد التهامي ضرورة الدخول إلى المواقع الرسمية فقط، وتجنب فتح أي روابط مجهولة ترسل عبر البريد أو وسائل التواصل.

ويضيف أن الروابط غير الموثوقة تكون وسيلة لسرقة البيانات أو تنفيذ عمليات احتيال.

أفضل السلع التي تستحق الشراء في الجمعة البيضاء:

يشير التهامي إلى أن الأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية الأساسية من أفضل السلع التي تستحق الشراء خلال الجمعة البيضاء، نظرًا لارتفاع أسعارها عادةً مقارنة ببقية السلع، مما يجعل الخصومات عليها ذات قيمة حقيقية.

