ودعت بلدة أوتكياجفيك، التي تقع أقصى شمال أمريكا، آخر شروق شمس لهذا العام، لتبدأ بذلك فترة "الليل القطبي" التي تمتد لحوالي 64 يومًا، خلال هذه المرحلة، لن تشرق الشمس فوق الأفق مجددًا قبل 22 يناير 2026.

ووفقا لتقارير الطقس العالمية، سيعيش سكان البلدة البالغ عددهم حوالي 4,400 نسمة هذه الفترة في ضوء "الشفق المدني"، هذا الضوء الأزرق الخافت، الذي يظهر عادة في الأفق قبل الفجر، سيحل محل العتمة الكاملة المعتادة في المناطق القطبية خلال هذا الوقت من العام.

ترجع هذه الظاهرة الفريدة إلى زاوية ميل الأرض، حيث يمنع الميل الشتوي الشمس من الارتفاع فوق الأفق، ما يتسبب في غياب الدفء النهاري، و تدخل البلدة في مرحلة برودة قصوى، ما يؤثر بشكل حاد على درجات الحرارة ويزيد من تكون الدوامة القطبية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

الدوامة القطبية هي منطقة ضغط منخفض تحتوي على هواء شديد البرودة، و تتسرب أحيانًا إلى المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة، مسببة موجات صقيع شديدة.

كيف تستمر الحياة في الظلام ؟

على الرغم من الظلام، تستمر الحياة اليومية في أوتكياجفيك بفضل الإنارة الاصطناعية، مثل ممارسة الأنشطة المدرسية.

في المقابل، تشهد البلدة نمطًا معكوسًا خلال الصيف، حيث تبقى الشمس مشرقة بشكل مستمر لحوالي ثلاثة أشهر متواصلة، هذا التناقض الطبيعي يجعلها تجربة فريدة تتراوح بين الظلام الدامس وضوء النهار المستمر.

تستعد البلدة لاستقبال أول شروق للشمس في 22 يناير 2026، تحديدًا عند الساعة 1:23 ظهرًا بالتوقيت المحلي وحتى ذلك الحين، يعيش السكان على ضوء القمر والأنوار الاصطناعية، بانتظار عودة الشمس لتنير السماء مجددا.

