العالم الطبيعي لا يقتصر على الكائنات الضخمة أو المفترسة، بل يزخر بمخلوقات متناهية الصغر لا تُرى إلا بصعوبة.

في هذا التقرير نستعرض 10 من أصغر الكائنات الحية وفقا لموقعي britannica وfishesofaustralia.

أصغر ضفدع في العالم

هذا الضفدع، يعيش في بابوا غينيا الجديدة، أصغر الفقاريات على وجه الأرض؛ إذ لا يتجاوز طوله 7.7 مليمترات.

يعيش بين أوراق الغابة الرطبة، ويفقس مباشرة كضفدع صغير دون المرور بمرحلة الشرغوف، ما يجعله معجزة مصغرة للحياة البرمائية.

أصغر خنفساء مكتشفة:

هذه الخنفساء الصغيرة جدًا من أصغر الحشرات في العالم، إذ يبلغ طولها نحو 0.3 مليمتر فقط.

تعيش بين الفطريات والخشب المتحلل، وتمثل مثالًا حيًا لقدرة الكائنات المجهرية على العيش بشكل مستقل رغم ضآلة حجمها.

الطنان النحلي

هذا الطائر معروف باسم الطنان النحلي، وهو الأصغر بين جميع الطيور، يعيش في كوبا ويبلغ طوله نحو 6 سنتيمترات فقط، ووزنه أقل من 3 غرامات.

القرش فانوس القزم

هذا النوع أصغر القروش في العالم، بطول لا يتعدى 20 سنتيمترًا، ويعيش في أعماق البحر الكاريبي ويتوهج بفضل خلايا ضوئية في بطنه، تساعده على التمويه وسط ظلمات الأعماق.

قرش صغير لكنه يضيء كالفانوس في العتمة.

الحصان البحري القزم

يبلغ طول هذا الكائن البحري الرقيق 1.6 سنتيمتر فقط، ويعيش متخفيًا بين الشعاب المرجانية بلونها نفسه.

حجمه الصغير وقدرته على الاندماج مع محيطه يجعلان منه أحد أندر مشاهد البحر وأكثرها إثارة للدهشة.

الخلد القزم

هذا الكائن اللطيف هو أخف الثدييات وزنًا، إذ لا يزيد وزنه عن 3 جرامات فقط، ويعيش حياة سريعة الإيقاع، إذ يحتاج إلى الأكل كل بضع ساعات لتغطية استهلاكه العالي للطاقة، بينما حجمه الضئيل لا يمنعه من أن يكون صيادًا ماهرًا للحشرات الصغيرة.

الحرباء القزم

اكتُشفت هذه الحرباء في مدغشقر، ولا يتجاوز طولها 2.9 سنتيمتر، وعلى عكس أغلب أقاربها، تعيش على أرض الغابة بين الأوراق المتساقطة، وقدرتها المذهلة على التمويه تجعلها شبه غير مرئية حتى للعين المدربة.

حصان البحر القزم الآخر

كائن بحري متناهي الصغر بطول يتراوح بين 1.4 و2.7 سنتيمتر، يتنكر بين المرجان ويتماهى مع لونه بدقة مذهلة، ومن أمهر الكائنات في فنون التخفي تحت الماء، حتى إن الغواصين يمرّون بجانبه دون أن يلحظوه.

أصغر دبور في العالم

يبلغ طول هذا الدبور الطفيلي 0.14 مليمتر فقط، أي أصغر من حجم حبة الرمل، بينما يعيش داخل بيض حشرات أخرى، ويُكمل دورة حياته بالكامل داخلها، ورغم أنه لا يُرى بالعين المجردة، فإن دقّة تصميمه تبهر علماء الأحياء المجهرية.

السلحفاة المرصع

أصغر سلحفاة برية في العالم، لا يتعدى طولها 10 سنتيمترات، وتعيش في جنوب أفريقيا بين الصخور الجافة، ورغم صغرها فهي متسلقة بارعة وسريعة الحركة مقارنة بحجمها، مما يجعلها مثالًا على القوة في هيئة هادئة صغيرة.

