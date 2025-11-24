إعلان

خطفت الأنظار رفقة ابنتها.. من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟

كتب : أسماء مرسي

08:00 م 24/11/2025
    ياسمين حافظ زوجة اللاعب إمام عاشور
    ياسمين حافظ رفقة زوجها
    إطلالة تخطف الأنظار
    ياسمين حافظ في العشرينات من العمرها
    احتفلت بخطوبتها من إمام عاشور في يناير 2023
    كتاليا ابنة اللاعب إمام عاشور
    تخرجت من الأكاديمية البحرية
    ياسمين تلفت الأنظار بأناقتها في إحدى عروض الأزياء
    ياسمين رفقة زوجها وابنتها
    يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 295 ألف شخص
    ياسمين ابنة محمد حافظ
    تشتهر ياسمين بإطلالتها الساحرة والمميزة
    ياسمين شقيقة ياسين حافظ
    دعم دائم لزوجها
    ياسمين نشطة على السوشيال ميديا

لفتت ياسمين حافظ، زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها حفل فاشون شو ضمن فعاليات أحد عروض الأزياء، حيث حضرت رفقة ابنتها كتاليا.

اللافت أنها حضرت الحدث برفقة ابنتها كتاليا، ظهرت ياسمين مرتدية بدلة سوداء من المخمل، مع مكياج ترابي يبرز عينيها، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات فاخرة شملت قلادة، وأسورة، وحلق، مع كلاتش أسود أنيق.

أما ابنتها كتاليا، فارتدت جاكيت قصير أسود من الجلد والفرو مع بنطلون جينز فاتح.

في هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- ياسمين في العشرينات من عمرها.

- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ابنة مصفف الشعر المعروف محمد حافظ.

- شقيقة ياسين حافظ ناشئ نادي الزمالك.

- أعلنت خطوبتها على إمام عاشور في 9 يناير 2023.

- وتزوجا في 21 مارس 2023.

- أنجبت ابنتها كتاليا في أبريل 2024.

- تظهر دائما داعمة لزوجها، وتحضر المباريات رفقته.

- تشارك صورها وآخر أخبارها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 295 ألف شخص.

- تشتهر دائما بإطلالتها الأنيقة والمميزة التي تخطف دائما أنظار متابعيها.

