لفتت ياسمين حافظ، زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها حفل فاشون شو ضمن فعاليات أحد عروض الأزياء، حيث حضرت رفقة ابنتها كتاليا.

اللافت أنها حضرت الحدث برفقة ابنتها كتاليا، ظهرت ياسمين مرتدية بدلة سوداء من المخمل، مع مكياج ترابي يبرز عينيها، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات فاخرة شملت قلادة، وأسورة، وحلق، مع كلاتش أسود أنيق.

أما ابنتها كتاليا، فارتدت جاكيت قصير أسود من الجلد والفرو مع بنطلون جينز فاتح.

في هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- ياسمين في العشرينات من عمرها.

- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ابنة مصفف الشعر المعروف محمد حافظ.

- شقيقة ياسين حافظ ناشئ نادي الزمالك.

- أعلنت خطوبتها على إمام عاشور في 9 يناير 2023.

- وتزوجا في 21 مارس 2023.

- أنجبت ابنتها كتاليا في أبريل 2024.

- تظهر دائما داعمة لزوجها، وتحضر المباريات رفقته.

- تشارك صورها وآخر أخبارها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 295 ألف شخص.

- تشتهر دائما بإطلالتها الأنيقة والمميزة التي تخطف دائما أنظار متابعيها.

