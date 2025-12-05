إعلان

بالفيديو- إعلان الحصر العددي لانتخابات النواب بدائرة بندر ومركز قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:36 ص 05/12/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة في مدينة قنا، اليوم، الحصر العددي لأصوات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى "بندر ومركز قنا"، والتي كشفت عن تصدّر أربعة مرشحين للمشهد الانتخابي.

وبحسب البيان الرسمي للجنة، جاءت الأصوات الأعلى للمرشحين على النحو التالي:

أحمد عبدالسلام الشيخ: 18,339 صوتًا

سعد الخيام: 17,357 صوتًا

سعودي صابر: 18,320 صوتًا

مصطفى محمود: 15,326 صوتًا

وأوضحت المؤشرات أن المرشحين الأربعة تصدّروا الترتيب العام بالدائرة، على أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية عقب إضافة أصوات المصريين بالخارج واعتماد النتائج رسميًا.

يُذكر أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و215 ألفًا و436 ناخبًا وناخبة، موزعين على 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، لاختيار 9 مرشحين بالنظام الفردي من بين 129 مرشحًا يتنافسون في الدوائر الأربع بالمحافظة.

انتخابات مجلس النواب 2025 مدينة قنا الهيئة الوطنية للانتخابات

