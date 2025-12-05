إعلان

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

10:50 ص 05/12/2025

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و14 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

