كتب – سيد متولي

أثارت استقالة موظف من وظيفته بعد ثلاث ساعات فقط من بدء العمل، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول السلوك المهني.

ونشر الموظف، الواقعة على موقع ريديت، مشيرا إلى انخفاض راتبه البالغ 12 ألف روبية هندية وساعات العمل الشاقة التي تصل إلى تسع ساعات كأسباب لاستقالته فورا.

"حصلت على أول وظيفة لي اليوم، كان العمل من المنزل، وظيفة جيدة مع أدنى ضغط عمل، لكن ورديتي كانت تسع ساعات، والراتب زهيد جدًا، 12 ألف روبية"، كتب المستخدم في منشور بعنوان "حصلت على أول وظيفة، وتركتها بعد ثلاث ساعات".

ظننت أنني أستطيع القيام بهذه المهمة، لكن بعد ثلاث ساعات أدركت أنها ستستغرق كل وقتي ولن أتمكن من تطوير مسيرتي المهنية، لذا استقلت.

وقال المستخدم إن الشركة أعلنت في البداية عن الوظيفة كعمل بدوام جزئي، لكنها حولتها لاحقا إلى فرصة عمل بدوام كامل، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالاستقالة.

أستعد لامتحان تنافسي هنا، كنت أبحث عن وظائف بدوام جزئي، أعلنوا عن وظيفة بدوام جزئي، ثم عرضوا عليّ وظيفة بدوام كامل، لا أستطيع التأقلم مع هذا الوضع.

وبعد أن اكتسب المنشور زخما كبيرا، انقسم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد قسم من المستخدمين بالرجل لوضوحه بشأن إمكانياته، بينما انتقده آخرون لأخلاقياته في العمل.

"أكره أن أكون الشخص السيئ هنا، ولكن بهذه العقلية، أنت غير مؤهل لأي وظيفة... لكل شخص أيام جيدة وأخرى سيئة، وهذا ليس معيارا يوميا"، قال أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر: "لقد أحسنت. لا يجب أن تضيع وقتك الثمين على هذا القدر الضئيل".

علق ثالث: "أكره أن أكون الشخص السيئ هنا، ولكن كان ينبغي عليك أن تفعل ذلك من أجل الخبرة، وإذا كانت الوظيفة مريحة بالفعل، فسوف تكون قادرا على الاستعداد للتبديل بشكل أفضل جنبا إلى جنب مع الخبرة".

وقال رابع: "هذا الوضوح بالتحديد، هو ما أفتقده في حياتي".

