ضربة قاتلة.. المشدد 7 سنوات لخفير تسبب في وفاة عامل بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:07 م 22/12/2025

تعبيرية عن محاكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة خفير بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامه بضرب عامل أدى إلى وفاته.

تعود وقائع القضية رقم 11869 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى القسم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المتهم "أ.ف.ع"، خفير، والمجني عليه "م.م.ع"، عامل، بسبب خلافات بينهما، حيث تعدى المتهم بعصا كان يحملها على المجني عليه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المذكور.

إعلان

