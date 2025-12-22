أبرزها تدريب المعلمين.. تفاصيل زيارة رئيس جامعة القاهرة للصين

أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، سلسلة من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة القاهرة والمؤسسات التعليمية الصينية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان من أبرز محطات زيارة رئيس جامعة القاهرة لقاؤه بالدكتور غونغ تشى هوانغ، رئيس جامعة بكين، وقيادات الجامعة وعمداء الكليات، حيث جرى بحث سبل توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجامعتين، خاصة في مجالات التبادل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج الدراسية المشتركة، وتعزيز التعاون البحثي في عدد من التخصصات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم أنشطة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة باعتباره أحد النماذج الرائدة للتعاون الثقافي والتعليمي بين الجانبين.

وأكد الدكتور عبدالصادق، خلال اللقاء، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدويل التعليم وتعزيز شراكاتها مع الجامعات العالمية المرموقة، وفي مقدمتها جامعة بكين، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الصينية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة للانفتاح الدولي وبناء قدرات تنافسية للطلاب والباحثين، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وعلى هامش الزيارة، التقى رئيس جامعة القاهرة قيادات المؤسسة الصينية للتعليم الدولي للغة الصينية، حيث كان في استقباله يانغ وي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور الدكتورة رحاب محمود، مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وخلال اللقاء، أعرب الجانب الصيني عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به جامعة القاهرة ومعهد كونفوشيوس، وما حققته الجامعة من نجاحات ملموسة على مدار السنوات الماضية في نشر اللغة والثقافة الصينية، مؤكدًا استمرار دعم المؤسسة للمعهد وتعزيز دورها كجسر فاعل للتعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، وفي مقدمتها جامعة بكين.

وأشار الدكتور عبدالصادق إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمتد بجذورها في عمق التاريخ باعتبارهما من أعرق الحضارات الإنسانية، مشيرًا إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، لا سيما في التعليم العالي والتبادل الثقافي، معربًا عن تطلع جامعة القاهرة إلى استثمار الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين في عام 2026 لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وفتح آفاق جديدة للشراكات المشتركة.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الجامعة بـ يو تيان تشي، نائب مدير مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي، حيث ناقش الجانبان الإنجازات التي حققتها جامعة القاهرة من خلال معهد كونفوشيوس، ودوره المهم في تدريب معلمي اللغة الصينية ليس في مصر فحسب، بل في المنطقة العربية بأسرها، إلى جانب بحث سبل تطوير برامج التدريب لتكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعليم اللغة الصينية.

وتأتي هذه اللقاءات، في إطار رؤية جامعة القاهرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجامعة بحثية عالمية، وتعزيز حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية من خلال شراكات فاعلة ومستدامة مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم.

اقرأ أيضاً:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق