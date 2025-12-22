يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور جمال غنيم (أمريكي الجنسية) خبير جراحات المسالك البولية النسائية والإضطرابات العصبية للجهازالبولي – إيرفين / كاليفورنيا / الولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 22-31/01/2026 .

وتستقبل اللجنة التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب في العرض على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع.

الاستعلام على رقم تليفون : 01200202092.