المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبيرا عالميا في "المسالك البولية"

كتب : محمد سامي

03:08 م 22/12/2025

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور جمال غنيم (أمريكي الجنسية) خبير جراحات المسالك البولية النسائية والإضطرابات العصبية للجهازالبولي – إيرفين / كاليفورنيا / الولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 22-31/01/2026 .

وتستقبل اللجنة التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب في العرض على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع.

الاستعلام على رقم تليفون : 01200202092.

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي خبير عالمي المسالك البولية

