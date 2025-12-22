إعلان

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

كتب : محمد أبو بكر

02:32 م 22/12/2025

وزارة العمل- أرشيفية

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة المقبلة والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه.

وبين المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة المقبلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد سيكون بداية من شهر يناير المقبل وحتى صرف المنحة كاملة لكافة العمال.

كانت أعلنت وزارة العمل المصرية عن قرار زيادة المنحة الدورية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500جنيه؛ لتقديم الدعم للفئات التي ليس لديها دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، جدول صرف منح وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة بعد زيادتها، كما يلي:

أعلنت وزارة العمل عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرفها 6 مرات خلال العام، وهي كالآتي:

المنحة الأولى: بمناسبة عيد الميلاد، ويتم صرفها بداية شهر يناير من كل عام.

المنحة الثانية: يتم صرفها مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد موعد الصرف وفقًا لرؤية هلال رمضان.

المنحة الثالثة: يتم صرفها بمناسبة عيد الفطر 2025، على أن يتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال شوال.

المنحة الرابعة: بمناسبة عيد الأضحى 2025، ويحدد موعد صرفها حسب رؤية هلال شهر ذي الحجة.

المنحة الخامسة: سيتم صرفها بمناسبة عيد العمال في 1 مايو 2025.

المنحة السادسة: ستكون بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتم تحديد موعد صرفها وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.

زيادة المنحة للعمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل أن هذه زيادة منحة العمالة غيرالمنتظمة ستكون سارية على جميع الأشخاص المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، حيث تم تم تحديد صرف المنحة ست مرات على مدار العام، من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية الإجمالية لهذه المنحة بعد الزيادة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

وزارة العمل منحة حكومية عيد الميلاد

