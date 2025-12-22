أتوبيسات لنقل الجماهير وتشديدات.. ماذا يحدث قبل مواجهة مصر وزيمبابوي؟

أكد السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، أن بعثة المنتخب الوطني المصري تحظى بدعم واسع وتنظيم مميز خلال معسكرها الحالي في مدينة أغادير، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم الإثنين، في مواجهة زيمبابوي، المقرر لها في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأوضح عبداللطيف، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة «cbc»، أن المنتخب يقيم في أحد أفضل فنادق مدينة أغادير، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر تتسم بتركيز عالٍ وحالة معنوية مرتفعة بين اللاعبين.

وأضاف سفير مصر أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرين مع السلطات المغربية لتوفير جميع سبل الدعم للبعثة المصرية، لافتًا إلى أن مدينة أغادير أعدّت ترتيبات خاصة لاستقبال المنتخب، شملت تنظيم فعاليات ومهرجانات موسيقية للفريق والجماهير المصرية.

وأشار عبداللطيف إلى أن مدينة أغادير تبعد نحو 500 كيلومتر عن مدينتي الرباط والدار البيضاء، اللتين تضمان أكبر تجمعات للجالية المصرية بالمغرب، موضحًا أنه جرى التنسيق مع أبناء الجالية لتسهيل حضورهم المباريات، من خلال توفير أتوبيسات لنقل المشجعين لدعم المنتخب، مؤكدًا أن الجالية المصرية وصلت بالفعل إلى أغادير، ومن المقرر لقاؤهم قبل المباراة.

وعن الأجواء المناخية، طمأن سفير مصر الجماهير، مؤكدًا أن الطقس مستقر في أغادير، مع وجود برودة خفيفة فقط، وعدم وجود توقعات بسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.

كما أكد أن الإعلام المغربي يولي اهتمامًا كبيرًا بوجود المنتخب المصري، حيث تم تسليط الضوء على وصول البعثة وتغطية استعداداتها، مع إبراز المكانة الكبيرة التي يحظى بها منتخب مصر ونجومه في وسائل الإعلام المغربية.

واختتم سفير مصر تصريحاته بالتأكيد على أن ملعب تدريب المنتخب قريب من مقر الإقامة، وهو ما يوفر أجواء مثالية للتركيز والاستعداد، متمنيًا التوفيق للفراعنة في مشوارهم بالبطولة القارية.