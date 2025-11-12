حادثة مأساوية أمام المارة.. امرأة تهاجم شابة بالنار بدافع الغيرة

شهدت شوارع مدينة إسطنبول التركية حادثة صادمة، حيث أقدمت امرأة على حرق شابة أمام أحد أماكن الترفيه، بعد أن انتابتها نوبة غيرة شديدة، زاعمة وجود علاقة بين الضحية وحبيبها.

وفقا لموقع 24.ae، أسفر الهجوم عن إصابة غوزده يلماز البالغة من العمر 33 عاما بحروق بالغة، تم نقلها على إثرها إلى وحدة العناية المركزة، فيما تم توقيف المهاجمة وإحالتها إلى السجن بعد التحقيق معها.

وقع الحادث في حي كاديكوي أثناء جلوس يلماز مع أصدقائها أمام أحد أماكن الترفيه، حيث اقتربت المهاجمة وصبت موادا مشتعلة على رأس الضحية.

وأفاد شهود عيان أن المهاجمة صرخت قائلة: "هل أنت مع حبيبي؟"، ثم أشعلت النار باستخدام ولاعة، تاركة يلماز مشتعلة أمام المارة قبل أن تهرب.

حاول أصدقاء الضحية إخماد النيران فورا، لكن يلماز أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة استدعت نقلها بسرعة إلى المستشفى.

تمكنت الشرطة من القبض على المتهمة بعد مطاردة، وأحيلت إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بتوقيفها احترازيا، بينما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث بالكامل، مؤكدة أن الدافع وراء الهجوم كان الغيرة.

